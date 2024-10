Governo deve aprovar passe gratuito até aos 23 anos esta sexta-feira

O Passe Social gratuito para todos os jovens até aos 23 anos, sem exceção, deve ser aprovado esta sexta-feira num Conselho de Ministros extraordinário, que se reúne no Entroncamento.

A confirmar-se, o Governo alarga a medida aplicada pelo anterior executivo garantindo a sua aplicação a, pelo menos, mais 200 mil jovens.

De acordo com o semanário "Expresso", que cita fonte do Governo, a medida “conta com 10 milhões de euros do Fundo Ambiental em 2024 e mais 25 milhões em 2025”.

O Passe Ferroviário Verde, de 20 euros mensais, para utilização no serviço Intercidades, em segunda classe, e em alguns comboios urbanos também vai ser aprovado esta sexta-feira.

A indicação sobre a aprovação do passe ferroviário de 20 euros foi dada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, durante o debate quinzenal, integrando-se no pacote de medidas na área da mobilidade e transição energética que vão estar em cima da mesa.

De acordo com um documento da CP, a que a Lusa teve acesso, o Passe Ferroviário Verde vai ser válido no serviço Intercidades, em segunda classe, sendo obrigatória a "reserva de lugar antecipada", mas com um limite de antecedência máxima de 24 horas. Será ainda permitido reservar lugar, sem custos, no máximo para duas viagens distintas por dia.

A reserva, segundo o mesmo documento, "terá de ser feita nas bilheteiras da CP e nas novas Máquinas de Venda Automática instaladas nas estações da área Metropolitana de Lisboa".

Posteriormente - num prazo que o documento indica que será em breve - a reserva de viagem para o Intercidades ficará disponível na bilheteira online e na App da CP.

De fora do alcance deste passe ferroviário ficam os serviços Alfa Pendular e Internacional Celta, e a primeira classe dos serviços Intercidades e InterRegional.

Relativamente aos comboios urbanos, o documento a que a Lusa teve acesso, indica que o Passe Ferroviário Verde pode ser usado em todos os urbanos de Coimbra, mas nos de Lisboa e do Porto a utilização está limitada às viagens fora das respetivas áreas metropolitanas.