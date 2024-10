Fim de semana com chuva no Norte e Centro

As previsões da meteorologia apontam para uma pequena descida da temperatura mínima e para a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa, em especial no litoral oeste e até ao fim da manhã.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar-se geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do final da manhã e aumentando de nebulosidade no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde.

O vento será em geral fraco predominando de noroeste, soprando por vezes moderado no barlavento e nas serras do Algarve durante a tarde.

Para sábado as previsões apontam para períodos de chuva, em geral fraca, nas regiões Norte e Centro, sendo persistente no Minho e Douro Litoral.

De acordo com o IPMA, para domingo estão previstos períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, onde poderá ser por vezes forte, estendendo-se ao Alto Alentejo no final do dia.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 18ºC, na Guarda, e os 28ºC, em Évora e Faro, e as mínimas entre os 11º C, na Guarda, e os 19, em Faro.