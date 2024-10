Cancro da próstata: "Existe um tabu e até há piadas. As pessoas vão-se refugiando e fugindo"

Face aos números da doença em Portugal – cerca de 2.000 mortos e 6.000 novos casos a cada ano que passa –, José Dias considera que o Serviço Nacional de Saúde “está a dar uma resposta razoável”.

O diretor do Instituto da Próstata explica que “houve uma altura em que não se falava tanto da doença, havia algum receio e dúvidas relativamente ao diagnóstico e consequências do tratamento ao ponto de se sugerir que não se fizesse rastreio”, observa.

E continua: “Hoje é assumido, até pela Comissão Europeia, que se deve fazer o rastreio do cancro da próstata, com análises anuais do PSA – uma análise muito simples ao sangue – para tentar diagnosticar a doença o mais cedo possível. O Serviço Nacional de Saúde e os médicos de família estão cada vez mais alerta para este problema”.

Dia 12, às 10H00, no Estádio Nacional: correr, caminhar, conviver.

O combate ao cancro da próstata passa pelo Parque Desportivo do Jamor, no Estádio Nacional, dia 12, às 10H00, com a 2.ª edição da Corrida da Próstata, para a qual o Instituto da Próstata conta com o envolvimento da Associação de Atletismo de Lisboa.

“É uma corrida solidária que, à semelhança da corrida da mulher para o cancro da mama, pretende ajudar a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata. As pessoas podem participar, correr ou caminhar. Vamos ter famílias, avós, netos”, explica José Dias.

O urologista revela que “a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata tem poucos recursos, por dificuldade de acesso a meios de financiamento e a fundos que possam ajudar a dinamizar a sua atividade. Todas as ações que possamos realizar para ajudar esta associação são bem-vindas”.

O valor das inscrições para a corrida de dia 12, no Parque Desportivo do Jamor, reverte 100% para a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata. As inscrições são feitas em corridadapróstata.pt.