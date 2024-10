Portimão vai manter vigilância das praias fora da época balnear oficial

A Câmara de Portimão, no distrito de Faro, vai assegurar a vigilância das praias do concelho fora da época balnear oficial, em articulação com os bombeiros e a Autoridade Marítima Nacional, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o município indicou que a vigilância vai ser mantida entre 1 de outubro e 31 de maio, período não abrangido pela época balnear determinada pelo Governo, através de uma equipa móvel de salvamento aquático e assistência pré-hospitalar.

A medida resulta de um protocolo entre a autarquia e a Associação Humanitária dos Bombeiros de Portimão, que permite operacionalizar uma unidade composta por bombeiros "devidamente formados para vigilância e intervenção na orla costeira".

"A unidade operará com recurso aos meios técnicos camarários afetos à estrutura municipal de proteção civil e em articulação com a Autoridade Marítima", lê-se na nota.

Segundo a autarquia, foram já adquiridos equipamentos operacionais para salvamento aquático, "previstos para este tipo de missões, num investimento na ordem dos 70.000 euros, estando prevista a compra de mais material que seja considerado necessário para ajudar a cumprir esta vertente operacional".

O patrulhamento e a vigilância serão efetuados diariamente entre as 09h00 e as 18h00.

O município justifica a vigilância continuada das praias do concelho, pelo facto de Portimão "ser um destino [...] procurado por milhares de visitantes também na chamada época baixa do turismo".

Em caso de necessidade de ajuda ou apoio, os banhistas deverão contactar o 112 (número europeu de socorro) ou, em alternativa, a Linha Proteção 24, através do número 808 282 112, que funciona 24 horas, ao longo de todo o ano.