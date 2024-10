Passe Ferroviário de 20 euros no Intercidades implica reserva no máximo de 24 horas

A utilização do Passe Ferroviário Verde, de 20 euros mensais, nos Intercidades prevê a reserva obrigatória de lugar com antecedência máxima de 24 horas, que tem de ser feita nas bilheteiras da CP ou máquinas de venda automática em Lisboa.

De acordo com um documento da CP, a que a Lusa teve acesso, o Passe Ferroviário Verde vai ser válido no serviço Intercidades, em segunda classe, "com reserva de lugar antecipada e obrigatória", sendo que "a antecedência para a realização de cada reserva de lugar é no máximo de 24 horas" e "terá de ser feita nas bilheteiras da CP e nas novas Máquinas de Venda Automática instaladas nas estações da área Metropolitana de Lisboa".

Segundo o mesmo documento, "em breve, estará disponível a reserva de viagem para o Intercidades na bilheteira online e na App CP".

Aquele passe não é válido nos serviços Alfa Pendular e Internacional Celta, nem na primeira classe dos serviços Intercidades e InterRegional. .