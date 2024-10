Dois detidos por burla através da aplicação MbWay

A Polícia Judiciária deteve fora de flagrante delito um homem e de uma mulher, em Castelo Branco, “fortemente indiciados da prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações e branqueamento, através da prática das designadas ‘burlas MbWay’”.

Em comunicado, a PJ esclarece que os detidos terão desenvolvido, de 2021 a 2023, um “elaborado sistema de acesso às contas bancárias de inúmeras vítimas, que anunciavam a venda de bens em plataformas ‘online’ de comércio de artigos usados, convencendo-as a aderirem ao serviço ‘MbWay’ com vista a receberem o pagamento do preço dos artigos”.

“Nessa altura, induziam as vítimas a disponibilizarem o acesso direto às contas bancárias, associando um número de telemóvel na posse dos autores, a facultarem os dados dos cartões e a darem ordens a pedidos de envio de dinheiro ou enviando códigos de levantamento”, acrescenta a nota.

Ainda de acordo com a PJ, com estes procedimentos, os detidos tiveram acesso a dezenas de contas bancárias, efetuando movimentos de retirada dos fundos de valor ainda não totalmente apurado, mas superior a dezenas de milhares de euros.

A ação desenvolvida pela judiciária permitiu a “apreensão de artigos e dados relacionados com a prática dos crimes, em particular a identificação de contas bancárias, chamadas de telemóveis para as vítimas e diversos cartões e telemóveis”.

Os detidos, com 38 e 40 anos, vão ser presentes às autoridades judiciárias na comarca de Castelo Branco para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.