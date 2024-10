Dois automóveis incendiados após triplo homicídio em Lisboa

Dois automóveis foram incendiados na Rua Henrique Barrilaro Ruas, onde horas antes morreram dois homens e uma mulher na sequência de um tiroteio, disse à Lusa a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Um porta-voz da PSP disse não ter de momento mais informações sobre os incidentes, registados esta quarta-feira na zona na Penha de França.

De acordo com a televisão SIC, a rua teve de ser evacuada e o acesso à área cortado devido às explosões das viaturas, que acabaram por arder por completo, sem causar feridos.

Os incidentes terão levado ao envio de equipas de intervenção rápida da PSP e da Polícia Judiciária (PJ).

Uma porta-voz da PJ disse à Lusa não ter qualquer informação sobre incidentes em Penha de França.

A SIC avançou, sem citar fontes, que as duas viaturas incendiadas pertencem aos suspeitos do triplo homicídio.

A Polícia Judiciária (PJ) disse à Lusa na quarta-feira que se encontra a investigar o crime, que ocorreu numa barbearia, com os suspeitos a matarem as três vítimas com recurso a arma de fogo.

Os suspeitos dos disparos fugido em direção à estação de Santa Apolónia, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, pelas 13h25 a PSP recebeu a informação de que haveria disparos na Rua Henrique Barrilaro Ruas e acionou meios para irem ao local.

"Quando chegámos, verificámos três indivíduos baleados sem sinais vitais", afirmou.

A fonte disse ainda que "três suspeitos, possivelmente os autores dos disparos, se colocaram em fuga" em direção à estação de Santa Apolónia.

A PSP não soube precisar se as vítimas tinham alguma relação entre elas ou se se tratou de disparos aleatórios.

Foram acionados meios de socorro e policiais para o local, acrescentou.