GNR apreende couros, pele e patas de elefante em Vila do Conde

Couros, pele e patas de elefante foram apreendidos pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR no âmbito de uma fiscalização tributária a uma empresa de transportes, no concelho de Vila do Conde.

“A Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, em colaboração com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), do Comando Territorial do Porto, no dia 2 de outubro, apreendeu couros, pele e patas de elefante, no concelho de Vila do Conde”, indica a GNR, em comunicado.

No seguimento da ação, os militares da Guarda detetaram e apreenderam partes de elefante, avaliados “num valor que ascende a 100 mil euros, e que se encontram abrangidos pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), subscrita por Portugal, que proíbe a sua comercialização”, acrescenta a nota.

Os factos assim como o material apreendido vão ser remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.

A Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, apela à denúncia de situações de âmbito da natureza e do ambiental, lembrando que poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.