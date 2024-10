Três pessoas mortas a tiro em Lisboa. PJ investiga triplo homicídio

Três pessoas foram baleadas esta quarta-feira, na freguesia de Penha de França, em Lisboa. Os suspeitos encontram-se em fuga, confirmou a Renascença junto de fonte da PSP.

A Polícia Judiciária, que vai investigar o triplo homicídio, tomou conta da ocorrência e encontra-se no local a fazer perícias. No local do crime, as autoridades policiais estão a interrogar as testemunhas.

O alerta para a situação, ocorrida na Rua Henrique Barrilaro Ruas, foi dado por volta das 13h30. O tiroteio aconteceu na barbearia "Granda Pente" e, ao que a Renascença apurou no local, as três vítimas mortais serão o barbeiro, um cliente e a mulher, que se encontrava grávida, segundo os populares. No entanto, a PSP não confirma esta informação.

No local encontram-se INEM, bombeiros, PSP com grupo de intervenção e Polícia Judiciária.

