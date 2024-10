PSP vai participar ao Ministério Público manifestação dos bombeiros sapadores

O oficial explicou que a manifestação para a zona da Assembleia da República estava autorizada, mas realizaram-se dois outros desfiles que não foram comunicados e obrigaram à mobilização de meios por parte da PSP.

Segundo Manuel Gonçalves, estes desfiles partiram do Marquês do Pombal em direção ao Largo do Rato e da zona do Cais do Sodré em direção ao parlamento, tendo depois se juntado à manifestação autorizada em frente à Assembleia da República.

Citando a lei que regula o direito de reunião e manifestação, o chefe da Área Operacional do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que "há um conjunto de regras que a serem infringidas implicam a comunicação ao Ministério Público, podendo-se estar perante a prática de um crime".