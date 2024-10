Operação Fizz. Ex-procurador Orlando Figueira detido pela PJ

A Polícia Judiciária localizou e deteve o ex-procurador Orlando Figueira, avança a PJ em comunicado.

Figueira foi condenado, em dezembro de 2018, a uma pena de prisão de seis anos e oito meses "pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documento".

A detenção foi efetuada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção dando cumprimento ao mandado de condução ao Estabelecimento Prisional de Évora, emitido esta segunda-feira.

"As diversas instâncias judiciais deram como provado que Orlando Figueira recebeu mais de 760 mil euros do ex-vice presidente de Angola, Manuel Vicente, em troca de benefícios nos processos que visavam este último no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)", recorda a PJ, em comunicado.