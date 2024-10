INEM e Força Aérea estudam solução para transporte de doentes

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tem estado a trabalhar com a Força Aérea, ao longo dos últimos dois meses, para testar e avaliar as aeronaves disponíveis e perceber em que contextos podem ser úteis à atividade de emergência médica, tanto no âmbito do serviço de helicópteros de emergência como no transporte integrado do doente crítico.

Em esclarecimentos enviados à Renascença, o gabinete de Vítor Almeida adianta que, em paralelo, está a ser feita uma análise ao mercado, para conhecer a operação noutros países e os valores que são praticados.

O objetivo é lançar o concurso público internacional o mais depressa possível, idealmente ainda neste mês de outubro, para que no início do ano já estejam reunidas todas as propostas, bem como as soluções resultantes do trabalho que está a ser desenvolvido com a Força Aérea.