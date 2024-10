Despejo de famílias em Loures. Antiga gestão comunista desmente atual presidente

A Renascença pediu uma reação a Bernardino Soares que não se mostrou disponível para prestar esclarecimentos. O PCP sugeriu, em alternativa, uma entrevista com o seu antigo vice, Gonçalo Caroço. Este devolveu as criticas à gestão socialista que a CDU herdou em 2013.

O antigo vice-Presidente da Câmara de Loures, Gonçalo Caroço, desmente o autarca socialista Ricardo Leão, que esta quarta-feira acusou a antiga gestão comunista liderada por Bernardino Soares de "fingir que não havia problema nenhum" com as dívidas dos inquilinos de habitação camarária , situação que vai conduzir ao despejo de 550 famílias.

"Em 2021 tínhamos 63% de cobrança" e não os 55% avançados por Ricardo Leão.



O antigo vereador da CDU avança ainda que quando a CDU deixou a autarquia, em 2021, depois de perder as eleições para o PS, estavam em curso "584 planos de recuperação de dívida e conseguimos com a administração central também avançar com a possibilidade de execução fiscal". Esta última hipótese foi no entanto ignorada pelo "atual executivo [que] até agora recebeu zero euros".

A Renascença noticiou esta quarta-feira que 550 famílias de Loures vão ser despejadas por incumprimento no pagamento de rendas. Trata-se de 22% do total de inquilinos de habitação social no concelho.