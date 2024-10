Chuva a Norte. Braga, Viana do Castelo e Vila Real estão sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real sob aviso amarelo até à 15h00, devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

Para esta quarta-feira o IPMA prevê céu em geral muito nublado e períodos de chuva, mais intensa no Minho, Douro Litoral e terras altas da região Centro entre o meio da manhã e o meio da tarde.

O vento será fraco a moderado do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado a forte por vezes com rajadas até 60 km/h, nas terras altas.

As previsões apontam também para neblina ou nevoeiro, em especial no Litoral, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 19ºC, em Bragança, Viana do Castelo e Porto, e os 28ºC, em Évora, Beja e Faro, e as mínimas entre os 14º C, na Guarda, e os 20, em Faro.