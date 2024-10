Restrições a autocarros turísticos no Porto são "inconcebíveis". Autarquia admite ajustes

A Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros (ARP) acusou esta terça-feira a Câmara do Porto de ter um plano "inconcebível" de restrições aos veículos turísticos, mas a autarquia promete ajustes ao longo do tempo.

"Não é exequível solicitar a uma Câmara Municipal, por email, 20 dias antes, a matrícula do autocarro e a necessidade do autocarro entrar no centro histórico. É algo completamente inconcebível", disse à Lusa o presidente da ARP, Rui Pinto Lopes.

Para o representante de cerca de 200 empresas portuguesas de transportes de passageiros turísticos e não turísticos, cuja associação tem sede no Porto, "a Câmara dificilmente terá meios humanos para responder a todas as solicitações".

"Achamos que é tapar o sol com uma peneira, um "fait-divers" para dizer que é possível quando não vai ser possível", considerou.