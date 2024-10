Operação da GNR "Censos Sénior 2024" arranca esta terça-feira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia esta terça-feira a Operação "Censos Sénior 2023", que visa sensibilizar a população mais idosa para a adoção de comportamentos de autoproteção de segurança.

A edição deste ano é prolongada até ao dia 15 de novembro – explica a GNR – “uma vez que se continua a revelar fundamental alertar as pessoas idosas para os procedimentos de autoproteção em situações de violência, burlas, conto do vigário e furto em residências, assim como prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e combater o isolamento social, identificar cuidadores informais e capacitação de adultos para utilização da internet”, indica em comunicado.

A GNR adianta que, na edição de 2023, foram sinalizados 44.114 idosos que viviam sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, devido à sua condição física e psicológica, indicando que as situações de maior vulnerabilidade foram reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, no sentido de fazer o seu acompanhamento futuro.

Guarda foi o distrito onde foram sinalizados mais idosos com 5.477, seguido de Vila Real com 5.360, Viseu com 3.528, Faro com 3.513, Bragança com 3.347 e Beja com 3.230. Em Lisboa foram sinalizados 1.024idosos e no Porto com 826.