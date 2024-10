"Não há mais crimes, mas há mais violência." Moedas volta a defender detenções da Polícia Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa voltou a defender que a Polícia Municipal deve poder realizar detenções, como agentes da PSP, e sublinha que embora Lisboa possa não ter mais crimes, estes estão a ficar cada vez mais violentos.

“As pessoas hoje sentem, e com razão, mais insegurança. Não há mais crimes, mas os crimes são cometidos com mais violência. Isto é factual, as pessoas sentem isto”, afirmou Carlos Moedas na conferência “Habitar as Grandes Cidades”, da Renascença, em parceria com a autarquia de Lisboa.

O autarca afirma estar “genuinamente preocupado” com o escalar de violência no município.

“Lisboa é uma cidade muito segura, mas a cidade tem hoje crimes que não tinha antes, cometidos com mais violência, que deixam as pessoas genuinamente preocupadas. E eu também”, indica Moedas.

Nesta intervenção na conferência “Habitar as Grandes Cidades”, o autarca assegura que não quer alterar o estatuto da Polícia Municipal, apenas que seja clarificado o papel que estes agentes podem ter.

Moedas explica que os elementos da Polícia Municipal são recrutados dos quadros da Polícia de Segurança Pública e que, por isso, não entende que, “por exemplo, quando há um roubo na rua, essa Polícia Municipal, segundo aquilo que hoje é a lei, não possa prender aquela pessoa e levá-la até à esquadra”.

Na última semana, o autarca veio defender que a Polícia Municipal ganhe os poderes da PSP e passe a realizar detenções, indicando ter "dado ordem" para a Polícia Municipal começar a deter suspeitos de crimes.