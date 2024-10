Ministro sobre crise na habitação. "Há culpas partilhadas, não temos que apontar o dedo"

O ministro das Infraestruturas e Habitação lamenta que a habitação tenha sido um tema esquecido durante as duas décadas, mas realça que o Governo anterior e o atual estão a implementar soluções e que não é momento de “apontar o dedo” e ficar de "costas voltadas", mas sim de "dar as mãos" e “passar à ação”.

“Não temos que apontar o dedo. Há culpas partilhadas e houve este esquecimento que relegou para segundo plano esta prioridade”, afirma Miguel Pinto Luz na abertura do debate “Habitar as Grandes Cidades”, organizado pela Renascença e a Câmara Municipal de Lisboa e que se está a realizar no Palácio Galveias, em Lisboa.

O governante considera que o tema da habitação é “absolutamente central” e uma “urgência”, mas olha para ele com uma perspetiva otimista.

“Temos que ser justos: todas as forças políticas apresentam soluções e tanto o antigo Governo como o atual estão a implementar soluções. Concordamos mais numas, discordamos mais noutras, mas este é um exercício de fazer e transformar e de tentar resolver um problema que todos consideramos urgente”, afirmou, lamentando a falta de construção nas últimas duas décadas.

“É preciso discussão sem dogmas e preconceitos, onde devem entrar as associações, os especialistas, a academia, a comunicação, os cidadãos, as associações de proprietários, de inquilinos e passar do debate à ação”, continuou Miguel Pinto Luz, referindo que a crise na habitação sufocou a classe média e colocou um processo de gentrificação em Lisboa e no Porto.