Milhares de crianças sem vaga no pré-escolar. Pais e colégios dizem-se enganados

Há milhares de crianças que não conseguem uma vaga no ensino pré-escolar gratuito. Pelas contas do Governo, em setembro, cerca de 29 mil crianças concluíram a frequência em creches, por terem atingido os três anos.

Destas, 12.070 frequentaram o programa “Creche Feliz”, devendo transitar para o pré-escolar. E é aqui que surgem os problemas, porque o setor público não tem vagas para todas.

Segundo Susana Batista, presidente da Associação Nacional de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), parceira do programa “Creche Feliz”, o Governo ainda não entrou em contato com os privados para procurar vagas para as crianças que frequentaram estes estabelecimentos gratuitamente.

Estas estão a ficar fora do sistema, especialmente as crianças que só completam os 3 anos de idade até ao final do ano.

As crianças nesta situação podem permanecer na creche, que frequentaram ao abrigo da “Creche Feliz”, mas mediante o pagamento de uma mensalidade, ao contrário do que acontecia até aqui.

Susana Batista critica o executivo pela ausência de respostas. Diz que não tem havido “absolutamente nenhum diálogo com o governo, apesar das tentativas de contacto, quer por escrito, quer telefonicamente”.