Junta de Benfica apela à Câmara de Lisboa para regularizar dívida de 1,4 milhões

"Neste momento, a Junta de Freguesia não tem mais enquadramento orçamental para fazer mais contratos de refeições escolares", afirmou o autarca, apelando ao executivo municipal que seja "diligente" no saneamento da dívida que tem para com a autarquia de Benfica.

Dirigindo-se à vereadora do Urbanismo e da Transparência, Joana Almeida, que se encontrava na reunião em representação do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), o autarca de Benfica referiu que a dívida à Junta de Benfica ascende a mais de 1,4 milhões de euros.

"Eu hoje mandei uma mensagem ao senhor vice-presidente e ao senhor presidente. Não é admissível este valor em dívida, de todo, mas especialmente nas refeições escolares. A Junta de Freguesia tem vindo a suportar sozinha as refeições", criticou o autarca.

Ricardo Marques ressalvou que o montante em dívida, que foi contabilizado, ainda não abrange os meses de agosto e setembro.

"São mais de 40 ofícios à espera de respostas. A única pessoa que nos responde é o vice-presidente. A área da educação tem dezenas de ofícios à espera de resposta", queixou-se.

Em declarações à agência Lusa, em 13 de setembro, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, atribuiu esta dificuldade de pagamento da autarquia ao bloqueio da oposição, de que o PS faz parte, a uma proposta de alteração orçamental.

"O sr. presidente da junta não recebeu o dinheiro porque a sua coligação pré-eleitoral, Cidadãos por Lisboa, (...) não deixou que essa alteração fosse aprovada", explicou o autarca eleito pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança).

Entretanto, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje uma proposta que prevê que a Junta de Freguesia de Benfica volte a gerir as AEC no agrupamento de escolas de Benfica.

Ricardo Marques explicou que a Junta de Benfica irá reassumir a gestão das AEC, quatro anos depois, a pedido do próprio agrupamento de escolas.

"O agrupamento de Benfica pediu à Junta de Freguesia para gerir novamente as AEC, depois do infortúnio que foi a gestão do privado, com as ausências de professores, a falta de qualidade dos profissionais e atrasos nos pagamentos", justificou.