​Habitação. É preciso olhar “crítico e responsável, sem medo de encetar novas políticas”

O presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, cónego Paulo Franco, considera urgente olhar para os problemas do setor da habitação, apelando à coragem de novas políticas e reformas administrativas.



Na abertura da conferência “Habitar as Grandes Cidades”, que decorre no Palácio Galveias, em Lisboa, Paulo Franco considerou que há que “assumir que há, de facto, um conjunto de aspetos para os quais urge olhar de forma crítica e responsável, sem medo de encetar novas políticas e reformas administrativas”.

O presidente da Renascença lembra que é um direito de todos “ter uma habitação digna”.

Paulo Franco explicou ainda que “o Grupo Renascença, quer pelos seus valores, quer pela sua missão, olha para as políticas da habitação e para os temas relacionados com as questões imobiliárias, com um profundo sentido de responsabilidade”, razão pela qual quis, “numa altura em que o tema é, mais do que nunca urgente, encetar esta reflexão e este debate”.