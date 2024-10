Fora do "Creche Feliz", pais desesperam por uma vaga gratuita para os filhos

Há crianças que ainda não completaram os três anos e já não podem frequentar o programa “Creche Feliz”, com direito à gratuitidade. Um pai e uma mãe relatam à Renascença a preocupação e angústia que se abateram sobre as suas famílias, quando os filhos deixaram a creche.

João e Dilan não são as únicas crianças sem vaga no pré-escolar, em regime gratuito. Há milhares que não conseguem um lugar no sistema público.



Pelas contas do Governo, em setembro, cerca de 29 mil crianças concluíram a frequência em creches, por terem atingido os 3 anos.

Destas, 12.070 frequentaram o programa “Creche Feliz”, devendo transitar para o pré-escolar. É aqui que surgem os problemas, porque o setor público não tem vagas para todas e o Governo não procurou respostas junto do setor privado.

João Machado lamenta "nova fase de adaptação" do filho

Estão a ficar fora do sistema, especialmente as crianças que só completam os 3 anos até ao final do ano.

Podem permanecer na creche, que frequentaram ao abrigo da “Creche Feliz”, mas mediante o pagamento de uma mensalidade, ao contrário do que acontecia até aqui.

Uma situação que causa revolta, disse à Renascença, João Machado que teve de procurar uma nova instituição de ensino, para o filho frequentar neste ano letivo.