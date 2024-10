O ex-procurador Orlando Figueira vai apresentar-se na prisão de Évora para começar a cumprir a pena de seis anos e oito meses, adiantou esta terça-feira a defesa do antigo magistrado, após ser conhecida a emissão de mandado pelo tribunal.

"O Dr. Orlando Figueira irá apresentar-se no Estabelecimento Prisional de Évora", referiu à Lusa a advogada Carla Marinho, que representa o antigo procurador do Ministério Público (MP).

A Lusa questionou ainda a mandatária sobre quando exatamente é que Orlando Figueira iria dar entrada na prisão, mas até ao momento não foi possível obter mais esclarecimentos. De acordo com fonte prisional, até às 22h00 desta terça-feira o antigo magistrado ainda não se tinha apresentado em Évora.

Ao início da tarde, a advogada disse desconhecer a emissão de mandado e manifestou a sua intenção de contestar a decisão, anunciando "um requerimento a suscitar as questões pendentes e que aguardam decisão, como seja um recurso que está pendente sobre a aplicação da Lei do Perdão de Penas, aquando da vinda do Papa Francisco a Portugal, e um incidente de nulidade por violação do princípio do juiz natural, entre outros".

"Todos aguardam resposta há meses", afirmou, então, Carla Marinho, esclarecendo que o recurso está pendente no Tribunal da Relação de Lisboa e que o incidente de nulidade se encontra na primeira instância.