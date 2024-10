Chuva no Norte e Centro com os termómetros a chegarem aos 30 graus a Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu muito nublado, com boas abertas nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela entre o meio da manhã e o meio da tarde.

A chuva está de regresso às regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, sendo moderada no Minho e Douro Litoral, e que se poderá estender às restantes regiões a partir do final da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, sendo su-sudoeste no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, e por vezes forte nas terras altas.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro temporário, em especial no litoral, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 19ºC, no Porto, e os 31ºC, em Faro, e as mínimas entre os 10º C, na Guarda, e os 20, em Faro.