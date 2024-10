App Navegante e Andante com falhas no sistema

A App Navegante tem estado em baixo esta terça-feira, causando constrangimentos aos utilizadores que, em Lisboa, não conseguiram carregar os passes para viajar na Carris e no Metro. Em causa está um ataque informático massivo, segundo fonte dos Transportes Metropolitanos de Lisboa, que garante que a empresa está a tentar solucionar o problema o mais rápido possível. Por agora, ainda não há previsão para o regresso à normalidade da App Navegante — os pontos de recarregamento físicos são a alternativa disponível.



No Porto, os constrangimentos na aplicação Anda, provocados por uma sobrecarga, estão quase resolvidos. A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Transportes Intermodais. Para mitigar o impacto, o horário das lojas Andante da Trindade, Casa da Música, Hospital de São João e Campanhã vai ser alargado até às 23h00.



À Lusa, fonte oficial dos Transportes Intermodais do Porto referiu que "não se registou um ciberataque no sistema Andante" e os constrangimentos "tiveram origem numa sobrecarga do sistema que suporta a venda remota em alguns canais de vendas, motivado pela elevada simultaneidade de pedidos". Pelas 13h00, "parte destes canais está já em funcionamento normal".