Ventura. Manifestação foi "tiro de partida" para "reconquista da identidade nacional"

Num palco montado no Rossio, no final da manifestação em Lisboa que durou cerca de hora e meia desde a Alameda, André Ventura pediu a todos que gritassem o que "a Europa inteira tem de ouvir a partir de Lisboa".

O líder do Chega pediu que não se comparassem os emigrantes portugueses com os imigrantes que agora chegam ao país, defendendo que os primeiros "foram para trabalhar" e "nunca procuraram regras especiais".

No seu discurso no Rossio, Ventura voltou ao exigir ao Governo "o controlo das fronteiras" e a repetir que Portugal vai a caminho de "15% de população imigrante".

A manifestação contra a imigração convocada pelo Chega registou momentos pontuais de tensão, na Avenida Almirante Reis, um deles com duas detenções, mas, em grande parte do tempo, assemelhou-se a uma grande "arruada" de campanha.

Num discurso de cerca de meia hora e sem qualquer referência a outros temas de atualidade, como o Orçamento do Estado, o líder do Chega agradeceu aos milhares de pessoas que se juntaram hoje ao protesto do partido, aos voluntários que formaram cordões de à volta dos manifestantes e às forças de segurança, que garantiram que "o direito à manifestação fosse respeitado".

O presidente do Chega fala em "dia histórico" com (...)

Ventura disse receber queixas de pessoas de insegurança por todo o país e disse já não reconhecer um país onde "há tiroteios e facadas à luz do dia".

"De repente, pouco a pouco, da habitação à saúde, passando pela nossa segurança, nós esquecemos o lema que devia estar no nosso coração sempre. É que Portugal tem que estar em primeiro lugar. E que os portugueses têm que estar em primeiro lugar.", apontou.

No final, deixou um apelo aos que hoje se juntaram no protesto do Chega: "Não tenham medo. Eles vão invadir-vos de medo nos próximos meses. Eles vão invadir-vos de medo nos próximos anos", disse, sem explicitar a quem se referia.

"Mas as grandes transformações da história sempre aconteceram assim. Com um país que deixa de estar adormecido e passa a acordar", afirmou.

O comício terminou por volta das 18:00 e foi o culminar de uma manifestação que tinha saído da Alameda perto da 16:00, com milhares de pessoas a percorrerem cerca de 2,7 quilómetros entre os dois pontos em hora e meia.

Durante todo o percurso, dezenas de voluntários e funcionários do Chega, com coletes amarelos, faziam uma caixa de segurança na frente e nas laterais da manifestação, que foi sempre acompanhada por muitos elementos PSP.

Ventura foi sempre na linha da frente da marcha, ladeado por deputados e dirigentes do partido. No início, um grupo que integrava o líder do movimento de extrema-direita 1143, Mário Machado, tentou colocar-se logo atrás do presidente do Chega, mas foi impedido pelos seguranças do partido, seguindo mais atrás.