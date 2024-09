Intoxicação química em matadouro de aves faz 17 feridos

Uma intoxicação química numa empresa de abate e transformação de aves, no concelho de Óbidos, causou esta segunda-feira 17 feridos ligeiros, dos quais três foram transportados ao hospital para receber tratamento, informaram os bombeiros.

"Catorze pessoas foram assistidas no local, pela equipa da Viatura Médica de Emergência de Reanimação (VMER), e três necessitaram de tratamento hospitalar, tendo sido transportados ao Hospital das Caldas da Rainha", disse a adjunta do comando dos bombeiros de Óbidos, Patrícia Reis.

Os feridos, todos ligeiros, são trabalhadores da Nutriaves -- Abate e Transformação de Aves, localizada na freguesia de Gaeiras, no concelho de Óbidos, no distrito de Leiria.

As vítimas sofreram uma intoxicação com hipoclorito de sódio, que "tinha sido usado no fim de semana, para desinfeção, e que esta segunda-feira terá largado vapores quando foram ligadas as máquinas", explicou Patrícia Reis.

A empresa foi aconselhada pela equipa da VMER a suspender aos trabalhos na secção afetada durante 24 horas. O alerta para o acidente foi dado às 11h38 e no local estiveram 28 operacionais apoiados por 14 viaturas, incluindo bombeiros, GNR e VMER do Hospital das Caldas da Rainha.