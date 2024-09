Governo vai rever lei para permitir atualização das pensões

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou esta segunda-feira que o Governo vai rever a legislação para permitir a atualização das pensões no ano seguinte à sua atribuição. Uma medida que será aprovada no Conselho de Ministros desta semana.

Maria do Rosário Ramalho falava nas jornadas parlamentares do PSD e CDS-PP que decorrem até terça-feira na Assembleia da República, altura em que anunciou que, "no âmbito do dia internacional da pessoa idosa", no próximo Conselho de Ministros o Governo vai lançar "medidas na área da longevidade e das dependências".

A governante afirmou que uma delas "até já foi pré-anunciada" no espaço de comentário do social-democrata Luís Marques Mendes, na SIC: "As atualizações de novas pensões no ano imediatamente subsequente".

O PS anunciou uma iniciativa legislativa nesse sentido esta manhã.

Desde 2006, a lei estabelece que as pensões e reformas da Caixa Geral de Aposentações ou da Segurança Social só são atualizadas a partir do segundo ano da sua atribuição. O Bloco de Esquerda agendou para dia 17 de outubro um debate no parlamento sobre um projeto da sua bancada relativo a este tema.

"Mas quero-vos dizer que não é a única que vamos lançar", afirmou a ministra.