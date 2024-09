Candidaturas para regresso de professores reformados começa esta segunda-feira

Os professores que estão reformados e quiserem voltar a dar aulas podem candidatar-se a partir desta segunda-feira.

Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação informou sobre a publicação do aviso de abertura do concurso, com o prazo para candidaturas durante as próximas duas semanas.

Os professores que adiram, vão poder escolher o número de horas semanais que querem dar: desde o horário completo de 20 horas letivas semanais, até a um horário entre as 5 e as 7 horas letivas semanais.

Já os candidatos a professores no 2.º e 3.º ciclo vão poder escolher entre o horário completo de 14 horas letivas semanais e o horário entre 8 e 13 horas e o de 4 a 7 horas letivas por semana.

Os resultados das candidaturas serão publicados no site da DGAE, depois de verificados os requisitos de admissão.

Em agosto, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, tinha garantido que a legislação sobre o regresso de professores reformados estava “praticamente concluída”, indicando que os docentes que decida regressar vão somar à reforma a remuneração base de quando iniciaram atividade, entre os 1.200 e os 1.300 euros.