Ministra do Ambiente queixa-se de falhas de "sucessivos governos" na regulamentação de áreas protegidas

A queixa da ministra surgiu na sessão de encerramento da apresentação dos resultados da Expedição Gorringe que revelou pelo menos 200 espécies no maior monte submarino da Europa Ocidental. Maria da Graça Carvalho admitiu que a expedição vai reforçar as bases do plano de gestão que deve definir regras e restrições de utilização daquela área, mas este é apenas um de dezenas de casos que a governante diz ter herdado no plano da regulamentação da proteção ao abrigo da Diretiva Habitats da União Europeia.

"Estamos também a preparar os planos de conservação que têm exigência regulamentar e de uma portaria para cada zona de Rede Natura 2000. Isto é uma obrigação da diretiva Habitats desde 1992. Portugal é obrigado a ter 61 planos de governação. Até este momento não tem nenhum, zero. Estamos em incumprimento, pagamos multas diárias e estamos a trabalhar intensamente nisso", assegurou a ministra que diz já ter 6 planos prontos com regulamentos e portarias e outros 30 "no bom caminho".

Para a titular da pasta do Ambiente, esta é uma área " que sucessivos governos tiveram alguma responsabilidade de não acautelar" repetindo que Portugal está "a pagar estas multas já há alguns anos".