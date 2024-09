Furação Isaac perde intensidade mas IPMA mantem parte dos Açores em alerta amarelo

Este domingo os Açores vão sentir com mais intensidade a passagem do furacão Isaac. A meteorologia prevê que passe a 600 quilómetros do arquipélago.

Com categoria 2 e a perder intensidade, espera-se, mesmo assim, chuva, vento forte e ondas que podem atingir os 5 metros.

Em declarações à Renascença, a meteorologista Vanda Costa reconhece que o furação está "gradualmente a enfraquecer". Ainda, assim, "mantém-se a previsão de um aumento da agitação marítima, com ondas de 4 metros de altura significativa, com precipitação que nos grupos ocidental e central poderá ser por vezes forte".

A ilha das Flores será a primeira a sentir o gradual aumento do mau tempo. O IPMA mantem o alerta amarelo nas ilhas do grupo Central até às 18h00 de domingo e nas do grupo Oriental até às 06h00 de segunda-feira.