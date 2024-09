Bombeiros. Reconhecimento do Estado é bem-vindo mas cria injustiça

É um reconhecimento bem-vindo, mas desequilibrado. É desta forma que a Liga dos Bombeiros reage à majoração do valor diário pago aos bombeiros que estiveram no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais entre 15 e 19 de setembro, no norte e centro do país.

À Renascença, o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, diz que a Liga vê "positivamente" qualquer medida que sirva para "melhorar as condições dos bombeiros", mas esta é uma "medida desequilibrada", porque "vai criar bombeiros de primeira e bombeiros de segunda".

"É uma medida justa e que aceitamos como uma boa vontade por parte do Governo. Porém, vemos aí uma pequena dificuldade", explica. "É que houve outros incêndios durante este ano, a que os bombeiros responderam com muita eficácia e eficiência. Vão ficar de fora?", questiona.

Para além disso, há bombeiros que "vão ficar numa situação de desigualdade", porque estavam em zonas sem incêndios, mas "disponibilizaram-se para o dispositivo".



Para António Nunes, tal medida deveria ser, por isso, aplicada a todos os bombeiros. E propõe uma solução: "a medida era mais interessante se fosse aplicada a todo o dispositivo a partir de 1 de agosto", sugere.