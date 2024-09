Manifestações pelo direito à habitação este sábado contra governo que "só acentuou o problema"

Em declarações à Renascença , André Escoval pede ao governo para colocar “respostas ao problema da habitação no Orçamento do Estado (OE 2025)” e com medidas diferentes das apresentadas até agora. O porta-voz aponta que a isenção de IMT e imposto de selo na compra de casa e a garantia pública para jovens até aos 35 anos só vieram acentuar ainda mais o problema.

A plataforma respnsável pela organização - que reúne osmovimentos Porta a Porta, Referendo pela Habitação, Projecto Ruído, Vida Justa e 1º Esquerdo - justifica os protestos com o “agravamento da crise na habitação”, principalmente no segundo semestre deste ano .

A organização deixa, por isso, um caderno de encargos ao governo, a implementar com “caráter de urgência” para conseguir responder à crise habitacional.

Para além de “aumentar significativamente o parque público de habitação” e de “travar os despejos sem alternativa de habitação digna”, André Escoval desafia o governo a ser mais interventivo na regulação do mercado.

“Em primeiro lugar, o Estado deve baixar as rendas pela via da regulação e o tem de impor o aumento da duração dos contratos de arrendamento. Por outro lado, as prestações do crédito à habitação não podem alcançar um valor superior a uma taxa de esforço de 35%, ou seja, superior a 35% dos rendimentos líquidos”, acrescenta.

As manifestações “Casa para Viver” começam pelas 10:00 e duram até ao final do tarde em várias localidades do país, como Lisboa, Porto, Évora, Faro, Coimbra ou Funchal.