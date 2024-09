Furacão Isaac vai passar domingo a 600 quilómetros das ilhas ocidentais dos Açores

O furacão Isaac deverá passar a cerca de 600 quilómetros do grupo Ocidental dos Açores no domingo, prevendo-se agitação marítima com ondas que poderão atingir os cinco metros, anunciou este sábado o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

"Prevê-se que o dia em que o centro do ciclone Isaac estará mais próximo do arquipélago seja domingo (dia 29), passando a aproximadamente a 600 quilómetros a oeste-noroeste do grupo Ocidental" composto pelas Ilhas das Flores e Corvo, adianta o IPMA.

O ciclone tropical, classificado como furacão de categoria dois, deverá provocar um "aumento da agitação marítima, com ondas de oeste que podem atingir os quatro a cinco metros de altura significativa".