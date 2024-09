Furacão Isaac sobe de categoria e aproxima-se dos Açores como furacão de categoria 2​

Está mais grave: o furacão Isaac subiu de categoria e aproxima-se dos Açores como furacão de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson.

A confirmação é dada à Renascença pela meteorologista Elsa Vieira, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera açoriano, que mantém a previsão de chuva forte e ondas até cinco metros, com rajadas que podem atingir os 80 quilómetros por hora.

O ciclone deverá atingir sobretudo as ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago já este domingo.

Desta feita, as ilhas do Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira deverão ser as mais atingidas pelo furacão Isaac, mas a meteorologia mantém também em aviso amarelo as ilhas do Corvo e das Flores.

O IPMA vai voltar a atualizar a evolução do ciclone às 22h00, hora continental, 21h00 nos Açores.