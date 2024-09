Furacão Isaac pode provocar chuva forte e ondas até 5 metros nos Açores

O furacão de categoria 1 Isaac deve estar mais próximo dos Açores no domingo, com previsão de chuva forte e ondas entre os 4 e 5 metros de altura, especialmente nos grupos Ocidental e Central.

"Prevê-se que o dia em que o centro do ciclone ISAAC esteja mais próximo do Arquipélago seja domingo (dia 29), passando a aproximadamente 600 km a oés-noroeste do Grupo Ocidental", pode ler-se no mais recente comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão é de rajadas de 60 a 65 km/hora, ondas que atinjam os 4 a 5 metros de altura significativa, assim como precipitação por vezes forte especialmente nos grupos Ocidental e Central.

Pelas 21h desta sexta-feira (22h em Lisboa), o centro do ciclone tropical ISAAC encontrava-se a 1242 quilómetros a oeste dos Açores (ilha das Flores), com deslocamento para leste a uma velocidade de 26 km/hora.