Acidente na A25 em Celorico da Beira provocou um morto e dois feridos graves

O acidente rodoviário ocorrido ao início da tarde deste sábado na autoestrada 25 (A25) em Celorico da Beira, distrito da Guarda, provocou um morto e dois feridos graves, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte das Relações Públicas do Comando Geral da GNR adiantou à agência Lusa a gravidade das três vítimas -- um morto e dois feridos graves - mas não precisou o número de viaturas envolvidas no acidente, ocorrido ao quilómetro 149 da A25, no sentido descendente, entre a Guarda e Celorico da Beira.

À Renascença, a mesma fonte indicou, que pelas 19h45, que a A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso, já estavam todas as vias abertas no sentido em que o acidente ocorreu (Guarda - Celorico da Beira) com que o corte no sentido contrário, de oeste para leste, entre Celorico da Beira e Guarda, a ter sido levantado e a circulação normalizada horas antes.

Já fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela afirmou que um dos feridos graves foi transportado de helicóptero para o hospital de Viseu e o outro de ambulância para o hospital da Guarda.

O alerta para o acidente foi dado às 14:25 de hoje e no local, nas operações de segurança e socorro às vítimas, estiveram 39 operacionais e 14 viaturas dos bombeiros da Guarda e Celorico da Beira, GNR e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).