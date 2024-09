Tempestade tropical pode afetar Açores com ventos e chuva fortes e agitação marítima

A tempestade tropical Isaac poderá afetar os Açores a partir de sábado e intensificar-se, tornando-se num furacão de categoria 1, causando ventos com rajadas até 80 quilómetros por hora, precipitação forte e ondas entre 5 e 7 metros.

Num comunicado divulgado esta terça-feira à noite, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que pelas 20h (21h em Lisboa) "o centro do ciclone tropical Isaac localizava-se a 1750 quilómetros a oeste dos Açores (ilha das Flores)".

Em declarações à agência Lusa, Rita Mota, meteorologista da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tinha explicado que "o centro da tempestade vai passar a norte das ilhas".

Segundo o IPMA, "a tempestade tropical Isaac está a deslocar-se para leste a 19 quilómetros por hora, pelo que, de acordo com a previsão, existe a possibilidade de o arquipélago dos Açores sofrer a sua influência a partir do dia 28 de setembro (sábado), com o centro do ciclone a passar a norte do arquipélago".

"Os efeitos esperados desta passagem são vento com rajadas até 80 km/h, precipitação por vezes forte e um aumento da agitação marítima com ondas de altura significativa entre 5 a 7 metros", pode ler-se.

"Prevê-se que a tempestade Tropical Isaac se intensifique, à medida que se desloca para leste, podendo tornar-se num furacão de categoria 1, durante o dia de sábado", sublinha ainda o IPMA na nota, remetendo novo comunicado para as 9h de sexta-feira (10h em Lisboa).