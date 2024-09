Sp. Braga. António Salvador condenado a 15 meses de prisão com pena suspensa

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, foi esta sexta-feira condenado a 15 meses de prisão, com pena suspensa, no âmbito da Operação Éter, com o clube a ser multado em 18 mil euros.

Nas alegações, o Ministério Público defendeu a condenação de Salvador por falsificação de documento, crime cometido nos contratos de publicidade nas camisolas, celebrados com a Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Além do presidente do Braga, o coletivo de juízes condenou Júlio Mendes, ex-presidente do Vitória Sport Clube à pena suspensa de um ano e três meses por um crime de falsificação de documentos, aplicando ainda uma multa ao Sporting de Braga e ao Vitória de 18.000 euros, cada.

Artur Marques, advogado de António Salvador e do SCB, referiu que também vai recorrer, por considerar que "não se fez prova" da prática do crime.

O processo denominado de Operação Éter tem 29 arguidos (21 singulares e oito entidades coletivas) e envolve cerca de centena e meia de crimes económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.

Foram absolvidos três arguidos singulares e duas sociedades.