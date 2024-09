Sobrelotação da cadeia preocupa autarca de Aveiro

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, mostrou preocupação pela "sobrelotação do Estabelecimento Prisional de Aveiro", afirmando que tem "o triplo da população prisional", foi hoje revelado.

Ribau Esteves, que se reuniu na quinta-feira com a ministra da Justiça, Rita Júdice, e com a secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros, mencionou a cadeia como um dos principais problemas pendentes, de acordo com a autarquia.

O presidente da Câmara de Aveiro assume como prioridade "o fim da sobrelotação", porque o Estabelecimento Prisional "tem o triplo da população prisional", sendo Aveiro "uma das piores prisões do país".

"Camaratas de uma têm três pessoas e camaratas de três têm nove pessoas, ou seja, [o estabelecimento prisional] tem o triplo da população, o que obviamente não são condições admissíveis", criticou.

Ribau Esteves admite que Aveiro "deve ter uma prisão na distribuição dos serviços prisionais do país", mas maior, adiantando que a câmara já disponibilizou terrenos para a construção, com várias soluções alternativas.

"Numa lógica de boa gestão do país, Aveiro deve ter uma prisão maior, com melhores condições e noutro local, porque aquele não serve", comentou.

Encravado na Universidade e no centro da cidade de Aveiro, o estabelecimento prisional de Aveiro há muito que está para ser substituído por uma nova construção, mas a decisão ainda não foi tomadas por sucessivos governos.

De acordo com informação disponível na página de Internet da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a cadeia de Aveiro tem uma lotação de 82 lugares.

O estabelecimento destina-se essencialmente a reclusos preventivos à ordem dos tribunais das Comarcas de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Ovar, Mealhada, Mira, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra.