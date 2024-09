Meteorologia. Mais sol e menos chuva este fim de semana

O tempo para este fim de semana deve ter mais sol e menos chuva do que nos últimos dias.

Segundo as previsões do Instituto Portugês do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão aumentar, contudo as mínimas vão descer.

O fim da chuva no sábado e no domingo é transversal a todo o território continental. No Arquipélago da Madeira, também deverá haver sol.

A única exceção é o Arquipélago dos Açores, que deverá continuar com forte chuva e aguaceiros durante todo o fim de semana.

O mau tempo deve regressar para a semana, com chuva prevista para grande parte do território português.