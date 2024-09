Greve. Funcionários das escolas fazem "muito com muito pouco"

A greve do pessoal não-docente (assistentes operacionais e técnicos) nas escolas estava agendada para esta sexta-feira. Ao que tudo indica, a paralisação não afetou as escolas em Vila Nova de Gaia que, às oito da manhã, funcionavam com aparente normalidade.

Em Canelas, no concelho de Vila Nova de Gaia, o cenário não é muito diferente. A escola Básica e Secundária de Canelas estava de portões fechados (por questões de segurança) mas a funcionar quase a todo o gás.

Faltaram três funcionários, mas, para o diretor do agrupamento Artur Vieira, o número não era suficiente para fechar a escola. "Estamos a jogar com números e não com a qualidade do serviço. Quando os três funcionários que faltam têm alunos com necessidades educativas ao seu encargo é muito complicado", disse, no entanto, o diretor.

A escola Básica e Secundária de Canelas conta com 22 funcionários destacados para cerca de 1400 alunos, mas para Artur Vieira não são suficientes. "Hoje em dia, as escolas têm os funcionários possíveis e a greve só veio agravar um problema que já existe", acrescenta.

Para melhor explicar o problema da falta de assistentes operacionais, o diretor do agrupamento fez uma comparação entre a mecânica de um carro e a logística de uma escola.