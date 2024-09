GNR detém suspeito da prática de 25 crimes em Pombal

O Comando Territorial da GNR de Leiria anunciou hoje a detenção de um homem, na terça-feira, em Pombal, suspeito de 25 crimes de abuso de confiança, falsificação de documento, furto qualificado e furto na forma tentada.

Na sequência de uma investigação por crimes de burla, que decorria há cerca de dois meses, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pombal, no distrito de Leiria, apuraram que "as vítimas, proprietários de casas de aluguer e venda de materiais e máquinas de construção civil, alugaram os seus equipamentos a um suspeito que, posteriormente, efetuava a venda desses equipamentos, com o recurso a plataformas digitais".

Com estas práticas ilícitas, o homem de 32 anos terá causado um prejuízo global para as vítimas de cerca de 60 mil euros.

No seguimento das diligências policiais realizadas no concelho de Pombal e ainda nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Porto e Vila Real, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, no concelho de Pombal.

Além da detenção do suspeito, a GNR apreendeu ainda 3.161 euros em numerário, um computador portátil, um telemóvel, um tablet, 11 placas compactadoras, seis máquinas compactadoras e três máquinas de corte.

O detido será presente a primeiro interrogatório hoje no Tribunal Judicial de Leiria para aplicação das medidas de coação. .