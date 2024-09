Ex-presidente do Turismo do Porto condenado a sete anos de prisão

O antigo presidente do Turismo do Porto foi condenado esta sexta-feira a sete anos por 29 crimes. Melchior Moreira é um dos 29 arguidos da Operação Éter e foi o único a ser condenado a pena de prisão efetiva. O seu advogado vai analisar o acórdão e, o mais certo, é recorrer da decisão, disse à saída do tribunal.

Além de Melchior Moreira, são também arguidos no processo a empresária Manuela Couto, o presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador, e o antigo presidente do Vitória Sport Clube, Júlio Mendes.

O tribunal considerou que o antigo presidente do Turismo do Porto cometeu 29 crimes, 20 dos quais crimes por participação em negócio, seis de falsificação de documentos, um de peculato, um de recebimento indevido de vantagem, e um de peculato de uso.

Em causa estão cerca de uma centena e meia de crimes económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos. Dos arguidos, além de Melchior Moreira, cinco foram absolvidos e os restantes 23 ficaram com penas suspensas.

