Detido suspeito de roubo e sequestro de quatro adolescentes em Matosinhos

Um jovem de 19 anos foi detido em Valongo, no distrito do Porto, por suspeita de ter roubado e sequestrado quatro adolescentes em Matosinhos, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ indicou que os crimes terão ocorrido em junho, no concelho de Matosinhos, no distrito do Porto, em coautoria com outro arguido que se encontra em prisão preventiva.

"Com a utilização de uma arma branca", o agora detido terá obrigado as vítimas a circular no veículo de uma delas durante cerca de seis horas, depois de lhes roubar dinheiro e objetos de valor.

O jovem de 19 anos, com antecedentes criminais, é suspeito de quatro crimes de sequestro agravado e quatro crimes de roubo agravado.

A PJ relata que efetuou diligências na quinta-feira e, "não obstante os esforços do agora detido para ocultar o seu paradeiro, foi possível chegar à sua localização e abordagem na cidade de Valongo".

O detido tem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.

Sem especificar o dia, esta polícia de investigação adianta que o jovem vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação de medidas de coação.