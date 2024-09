Contrato entre CM Lisboa e JCDecaux gera queixas sobre paragens de autocarro e painéis publicitários

O contrato entre a Câmara de Lisboa e a empresa JCDecaux tem motivado queixas sobre a substituição de paragens de autocarro e a instalação dos grandes painéis publicitários, situação que a oposição à liderança PSD/CDS-PP exige que se resolva. Afirmando a existência de problemas no cumprimento destas duas dimensões do contrato de concessão para a instalação e exploração publicitária na capital, a oposição na Câmara de Lisboa, nomeadamente PS, BE, PCP, Cidadãos Por Lisboa e Livre, atribui responsabilidades à liderança PSD/CDS-PP. Apesar de o processo se ter iniciado no anterior executivo municipal, liderado pelo PS, o contrato de concessão à JCDecaux foi aprovado pela atual câmara, em setembro de 2022, tendo um prazo de 15 anos, com a empresa a pagar à autarquia "a remuneração anual de 8,3 milhões de euros" como contrapartida. Em declarações à agência Lusa, a vereação do PS afirma que o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), é o "exclusivo responsável político pela execução do contrato", questionando o "estranhíssimo desinteresse" da autarquia em cobrar o que lhe é devido, uma vez que o contrato está em vigor há dois anos e a câmara só esta semana começou a exigir pagamentos à empresa, apesar de existirem "centenas de painéis já instalados e dezenas de ecrãs vídeos a funcionar há várias semanas".

A Lusa questionou a câmara se, perante a polémica, inclusive com a negociação quanto à localização dos grandes painéis publicitários, existe o risco de incumprimento do contrato e, consequentemente, ter de pagar uma indemnização à JCDecaux, mas não houve resposta. Também não foi possível saber quantos painéis digitais de grande formato foram já instalados, do limite de até 125, e se parte deles terá de ser relocalizada. A vereação do BE realça a "incerteza sobre o risco" provocado pelas "dezenas de grandes painéis publicitários e centenas de "mupis" que já foram colocados" no espaço público, lembrando a aprovação da sua proposta para uma auditora independente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que deverá apreciar o cumprimento de normas de segurança para a circulação automóvel e pedonal. "A execução e fiscalização do contrato por Moedas foi tão deficiente, que também os abrigos de transportes públicos não cumprem o contrato, dificultando a vida das pessoas que usam os autocarros", apontam os bloquistas, acusando ainda o presidente da câmara de falhar na cobrança de pagamentos por parte da JCDecaux. Para os vereadores do PCP, a execução do contrato exigia "maior rigor", nomeadamente no que respeita à dimensão e localização dos painéis publicitários de grande formato, com pareceres das autoridades competentes em matéria de segurança rodoviária, bem como dos serviços competentes da CML em matéria de acessibilidade pedonal e trânsito.