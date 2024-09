Campanha de imunização para o Vírus Sincicial Respiratório adiada

A imunização de bebés para o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) deveria começar na próxima terça-feira, mas foi adiada para dia 15 de outubro.

Segundo explica a DGS, o adiamento tem a ver com razões de logística, relacionadas com a disponibilidade para entrega das doses do anticorpo. A imunização – gratuita – pretende proteger 62 mil crianças contra o VSR, responsável por grande parte das infeções respiratórias que levam ao internamento de bebés.

A imunização será dada nas maternidades, públicas e privadas, às crianças que nascerem entre 1 de outubro e 31 de março do ano que vem. Os bebés nascidos entre 1 de agosto e 30 de setembro serão imunizados nos centros de saúde

Com um investimento estimado de 13,6 milhões de euros, a introdução da imunização contra a infeção pelo VSR acontece sob proposta da Direção-Geral da Saúde.

A epidemiologia da infeção em Portugal, o risco acrescido de desenvolvimento de doença grave e hospitalização, assim como a segurança do medicamento, estiveram na base desta decisão.