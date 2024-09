SNS passa a comparticipar medicamento para quem quiser deixar de fumar

Os fumadores têm, a partir de outubro, acesso a um novo medicamento para deixar de fumar comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde.

Deste modo, passarão a existir dois fármacos disponíveis no mercado, uma medida já aplaudida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP).

A Autoridade Nacional do Medicamento de Produtos e Saúde (Infarmed) avançou à agência Lusa que, a partir do próximo mês, estará disponível no mercado um novo medicamento sujeito a receita médica, enquanto o outro, com a substância ativa vareniclina, também sujeito a receita médica, foi disponibilizado recentemente.

O genérico é do medicamento Champix, que era o único medicamento comparticipado pelo Estado, mas que foi retirado do mercado em 2021 por decisão do laboratório.

No Dia Europeu do ex-fumador, celebrado esta quinta-feira, a coordenadora da Comissão de Trabalho de Tabagismo da SPP, Sofia Ravara, saudou esta medida. Sublinha ainda que existem estudos que mostram que o baixo preço motiva os fumadores para deixar de fumar.

Além disso, triplica a taxa de sucesso do tratamento porque aumenta a adesão ao tratamento farmacológico, disse a responsável da SPP, que lançou a campanha "Deixar de usar tabaco e nicotina: uma meta alcançável com tratamento".

A também professora da Universidade Beira Interior falava depois da SPP ter feito as contas aos ganhos que se pode ter ao deixar de fumar com a comparticipação de dois fármacos, sobretudo do genérico, tendo concluído que "continuar a fumar custa cinco vezes mais do que fazer o tratamento".

"O seu custo ronda os 26 euros para o contribuinte normal e 20 euros para o pensionista. Se pensarmos, por exemplo, que uma das marcas mais baratas para fumar custa 4,7 euros o maço de tabaco, uma pessoa que fume 20 cigarros vai gastar 141 euros por mês, enquanto se fizer a terapêutica vai gastar 26 euros ou 20 euros se for pensionista", realçou.

Para a especialista, esta poupança é "extremamente apelativa", desejando que "os fumadores tenham esta informação".

Destacou a importância da realização de campanhas regulares, como acontece em países como os Estados Unidos e Inglaterra, em rádios locais, nos serviços de saúde, nas redes sociais, para motivar os fumadores e divulgar o tratamento. "Pode ser difícil deixar de fumar" e de usar os produtos de nicotina, o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido, "mas é uma meta alcançável com tratamento".

A especialista explicou que o tabaco aquecido e os "vapes", tal como os cigarros convencionais, são dispositivos que fornecem nicotina inalada através dos pulmões, que atinge rapidamente a circulação sanguínea e o cérebro. Essa substância acaba por libertar dopamina e outros neurotransmissores, que causam prazer e bem-estar.

O seu uso regular induz facilmente dependência e, por outro lado, a privação nicotínica causa sofrimento e desejo intenso de consumir. Daí a importância do tratamento farmacológico e do seguimento por um especialista em consultas de cessação tabágica, que vai ajudar o fumador no trabalho de mudança comportamental.

Ressalvando que a comparticipação de mais medicamentos é "uma excelente notícia", Sofia Ravara defendeu que também seria importante a comparticipação dos substitutos de nicotina que "custam muito dinheiro", como as pastilhas e os adesivos com as formas orais de nicotina.

Defendeu, por outro lado, o aumento do tabaco aquecido e dos cigarros eletrónicos, através da taxação, numa altura em que se discute o Orçamento do Estado para 2025, observando que existem marcas que custam cerca de três euros, menos do que o tabaco normal, assim como um maço de cigarrilhas.

A SPP apela também ao Governo e decisores políticos para expandir "os ambientes sociais totalmente livres de fumo" e para garantir o acesso a programas abrangentes de cessação tabágica, reforçando a rede de consultas especializadas no SNS e na comunidade.

Defende também a formação dos profissionais de saúde para abordarem sistematicamente o tabagismo na prática clínica de rotina e a criação de uma linha telefónica SNS especializada para deixar de fumar.

"Do mesmo modo, urge proteger as crianças, os adolescentes e os adultos jovens do marketing enganoso e perverso da indústria do tabaco e da nicotina, regulando as suas atividades, e aplicando eficazmente a lei de prevenção e controlo de tabaco", salienta.