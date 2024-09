Sismos em Portugal são normais e população "está mais desperta"

A existência de mais um sismo em Portugal, o terceiro este mês, ao largo de Sines, não é caso para alarme, diz o geólogo Paulo Henriques.

À Renascença, o especialista aponta que “sismos vão sempre existir no nosso país. Isto não é uma questão para alarme, para que as pessoas fiquem alarmadas, é sim uma questão para que as pessoas fiquem despertas e as pessoas têm que saber como se proteger, mas é natural que eles ocorram”.

Para o também voluntário do VOST Portugal - Voluntários digitais em situações de emergência - "não há uma cadência maior" de abalos sísmicos. O que está a acontecer é "um processo normal", mas a atenção da população é agora maior, devido ao sismo de agosto.

"As pessoas estão mais despertas para a situação após aquele sismo de maior. Sempre houve sismos e os sismos vão continuar a haver”.