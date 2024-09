Seis distritos sob aviso laranja devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu sob aviso laranja, devido à previsão de períodos de chuva persistente e por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

O aviso vai vigorar até às 9h00 nos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo e até as 12h00 nos distritos de Aveiro, Vila Real e Viseu.

Sob aviso amarelo até às 12h00 desta quinta-feira encontram-se os distritos de Bragança, Guarda e Coimbra.

Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu encontram-se também sob aviso amarelo devido ao vento de sudoeste com rajadas até 70 km/h, em especial no litoral. Nas terras altas, vento de sudoeste com rajadas até 90 km/h.

Para esta quinta-feira o IPMA aponta para céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva, que será persistente e por vezes forte a norte do Cabo Mondego, em especial nas terras altas, a partir da tarde e possibilidade de ocorrência de trovoada.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de sudoeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 70 km/h, em especial no litoral a partir da tarde.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) de sudoeste, tornando-se forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 90 km/h, a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro em alguns locais e subida de temperatura, sendo acentuada da mínima.

Em termos de temperaturas, as máximas deverão oscilar entre os 17ºC, na Guarda, e os 24ºC, em Faro, e as mínimas entre os 9º C, na Guarda, e os 24, em Faro.